Взрыв в жилом доме в Ижевске

09.11.2017, 16:40

В четверг, 9 ноября, в Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Очевидцы сообщают, что слышали хлопок перед обрушением. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Из дома эвакуировали около 500 человек.

По некоторым данным, известно об одном погибшем. Еще трое человек в тяжелом состоянии. Под завалами остаются люди.

На данный момент в Ижевске эвакуируют торговый центр "Мебельград", расположенный около обрушенного дома. В нем начали сыпаться потолки.

Дом, расположенный по адресу Удмуртская 261, был построен в 1990 году. По срокам дом еще не подлежал техобслуживанию. Сейчас специалисты изучают, какие проводились перепланировки в квартирах.

В рухнувшем подъезде живут 99 человек. Поиски людей под завалами продолжаются, на месте работают сотрудники МЧС и медики. Об этом сообщают "Факты и комментарии".