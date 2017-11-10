Врзыв в Ижевске: шестеро погибших

10.11.2017, 16:16

До шести человек увеличилось число погибших от взрыва предположительно бытового газа в Ижевске.

Ночью спасатели извлекли из-под завалов частично обрушевшегося дома тело еще одного погибшего. Чуть раньше в больнице скончалась находившаяся в критическом состоянии женщина. Остается неизвестной судьба еще двух человек - жильцов дома. Трое пострадавших находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как средней тяжести.

По факту взрыва следственные органы возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ, не отвещающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальное наказание по такой статье - девять лет лишения свободы. Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал, что всем жителям обрушевшегося дома будет оказана финансовая помощь. Дальнейшая судьба здания пока неизвестна. Об этом сообщает EuroNews.