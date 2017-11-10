В Лос-Анджелесе произошло землетрясение

10.11.2017, 16:25

Сегодня, 10 ноября, в Южном Лос-Анджелесе было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщает сайт геологической США

Землетрясение магнитудой 3,2 баллов зафиксировано 09: 25 на глубине 12 км около общины Западные Афины.

По информации геологической службы, эпицентр находился в пяти километрах от Леннокса и на таком же расстоянии от Уиллоубрука, Гардена и Хоторн. За последние 10 дней не было никаких землетрясений с магнитудой 3,0 или выше.

Информации о пострадавших нет. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.