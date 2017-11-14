В Словакии в ДТП погибли двое украинцев

14.11.2017, 16:20

В Словакии в ДТП погибли двое граждан Украины, сообщил BBC Украина официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Было четверо граждан Украины. Двое погибли: один - на месте ДТП, другой умер в больнице. Двое находятся на лечении", - сообщил Кирилич.

Обстоятельства и причины ДТП расследует местная полиция. По предварительной версии полиции, микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Авария произошла 11 ноября в районе Нижнего Грабовца в Пряшевском крае. Об этом сообщает BBC Украинская служба