Число жертв землетрясения в Иране возросло до 530

14.11.2017, 16:41

В результате разрушительного землетрясения в Иране погибли по меньшей мере 530 человек, более 8 тысяч человек получили травмы, сообщило во вторник, 14 ноября, иранское информагентство ИРНА

Власти Ирана сообщили, что поисково-спасательная операция в провинции Керманшах на западе страны завершилась. Посещая пострадавший регион, президент страны Хасан Роухани пообещал "как можно быстрее" оказать помощь пострадавшим от землетрясения.

По официальным оценкам, разрушены около 12 тысяч жилых домов, еще 15 тысячам нанесены повреждения. Пострадали семь городов и почти две тысячи деревень. Десятки тысяч людей провели уже две ночи на открытом воздухе при температуре около 0 градусов.

12 ноября на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки ощущались также в иракских провинциях Эрбиль, Халабджа и Дохук, где проживают преимущественно курды.

На протяжении 20 секунд отголоски землетрясения почувствовали и жители Багдада. В целом речь идет о малонаселенном горном регионе. По данным ООН, в радиусе 15 км от эпицентра подземных толчков проживают порядка 19 тысяч человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.