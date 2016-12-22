Гройсман и Брок обсудили процесс осуществления реформ в Украине

22.12.2016, 11:06

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 21 декабря провел встречу с председателем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмаром Броком.

В начале встречи премьер-министр сообщил собеседнику, что накануне Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2017 год, а также бюджетообразующие законы.

В этом контексте Владимир Гройсман рассказал Элмару Броку о планах правительства относительно проведения реформ на следующий год. В частности, по его словам, будет продолжена реформа государственной службы, судебная реформа, реформа местного самоуправления и децентрализации власти, энергетическая реформа.

Правительство формирует необходимые меры по повышению эффективности антикоррупционной политики.

Среди приоритетов на следующий год также приватизация и изменение корпоративного управления государственных компаний, секторальные реформы в сферах образования и здравоохранения.

Правительство оптимистично оценивает перспективы в новом году и предусматривает экономический рост в Украине в 2017 году на уровне 3%, отметил Владимир Гройсман.

Кабинет Министров до конца года завершит формирование среднесрочной стратегии на 2017-2020 годы.

Владимир Гройсман также проинформировал Элмара Брока о национализации крупнейшего банка - "Приватбанка", которая недавно прошла в Украине.

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента положительно оценил принятие Государственного бюджета и действия правительства в проведении реформ. По его словам, это свидетельствует о стабилизации ситуации в стране.

"Те шаги по реформированию судебной системы, борьбе с коррупцией, внедрению электронного декларирования, - это все показывает то, что в стране происходит хороший прогресс. К тому же мы видим экспертные оценки относительно экономической ситуации в стране - мы видим, что показатели улучшились", - отметил Элмар Брок.

Премьер-министр поблагодарил председателя Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмара Брока и Европейский Союз за последовательную и постоянную поддержку Украины на пути преобразований.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.