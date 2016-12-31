Трамп еще раз похвалил Путина: Я всегда знал, что он очень сообразительный!

31.12.2016, 10:12

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп 30 декабря похвалил решение российского Президента Владимира Путина не реагировать на введение администрацией Барака Обамы против России новых санкций в ответ на хакерские атаки во время президентской кампании в США и преследования американских дипломатов.

"Замечательный шаг, - написал Трамп в Twitter о решении Путина. - Я всегда знал, что он очень сообразительный!".

Ранее в тот же день Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на санкции США, как это предложил сделать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии".



Введенные администрацией Обамы санкции, в частности, предусматривают закрытие двух российских дипломатических жилых комплексов в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, вероятно, использовались для разведки. Комплексы были собственностью российского правительства. Кроме того, Государственный департамент объявил "персонами нон грата" 35 российских дипломатов. Речь идет о сотрудниках посольства РФ в Вашингтоне и генконсульства РФ в Сан-Франциско. Об этом сообщает Deutsche Welle.