Путин решил не высылать дипломатов США из России

30.12.2016, 15:06

Президент России Владимир Путин принял решение не высылать американских дипломатов из России. "Мы никого не будем высылать", заявил Путин.

Ранее СМИ сообщили, что глава МИД России Сергей Лавров. Министр предложил Путину объявляет 35 американских дипломатов "персона нон-грата". Это 31 сотрудник посольства США в Москве и четыре сотрудника генерального консульства в Санкт-Петербурге.

29 декабря стало известно, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские институты. Оглашенные в четверг ограничительные меры затрагивают некоторые российские компании, Федеральную службу безопасности и Главное управления Генштаба Вооружённых сил России (ранее называвшееся ГРУ), а также высшее руководство этого управления. Власти США объявили "персона нон-грата" 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Об этом сообщает "Радио Свобода".