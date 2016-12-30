Премьер Квирикашвили пригласил Порошенко посетить с визитом Грузию

30.12.2016, 15:13

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили.



Собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности, договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.



Стороны отметили важность углубления украинско-грузинского взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций. Глава государства высоко оценил последовательную и всестороннюю поддержку Украине, а также отметил весомом значении продолжения сотрудничества в многосторонних форматах для эффективного отстаивания прав человека и деоккупации территорий Украины и Грузии.



Петр Порошенко и Гиорги Квирикашвили подчеркнули актуальность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубление экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о проведении весной 2017 очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.



Собеседники договорились в ближайшее время продолжить диалог на международных площадках.



Глава правительства Грузии пригласил Президента Украины с визитом в эту страну в удобное время.

Инф. официального сайта Президента Украины.