Глава Всемирного экономического форума не верит в эффективность санкций против России

31.12.2016, 10:56

Евросоюзу необходим перезапуск отношений с Россией. Такое мнение директор Всемирного экономического форума (ВЭФ), бывший вице-канцлер Германии Филипп Рёслер выразил в интервью изданию Neue Osnabr"ucker Zeitung, опубликованном сегодня, 31 декабря, в преддверии январского форума в Давосе.

"Во-первых, следует понять, что долгосрочное взаимопонимание на европейском континенте, в том числе и с Россией, необходимо. Во-вторых, это, в первую очередь, - проблема европейцев, а не американцев, в соответствии с чем и следует выстраивать свою политику", - подчеркнул бывший председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и экс-министр экономики ФРГ. "Перезапуск этой столь запутанной ныне ситуации был бы важен для Европы. Это могло бы придать новый импульс и в случае с Сирией", - добавил Рёслер.

При этом директор ВЭБ выразил убеждение, что текущее положение дел в отношениях с Москвой стало следствием того, что распад СССР и его возможные последствия не были в достаточной степени осмыслены Европой.

Рёслер не верит в эффективность санкций как инструмента давления на Кремль. "В качестве политического средства санкции скорее неприемлемы", - резюмировал он, обратив внимание на то, что подобные меры, возможно, дадут результаты лишь спустя многие годы.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 17-20 января 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.