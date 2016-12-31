В Чехии с 1 января начинает работу центр борьбы с интернет-пропагандой Кремля

31.12.2016, 10:39

В Праге 1 января 2017 года начнет работу Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами (CTHH).

В числе задач его 20 сотрудников, подчиненных Министерству внутренних дел Чехии, будут наблюдение за подозрительными публикациями в интернете и разоблачение фейковых новостей, чтобы воспрепятствовать их широкому распространению, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец ожидает, что сотрудники центра уже через несколько минут после появления фейков в Сети смогут сообщить о дезинформации и внести необходимые уточнения.

Задачей центра будет также борьба против "пропаганды внешних сил". Наблюдатели пражского аналитического центра "Европейские ценности" предупреждают о росте влияния СМИ, подконтрольных российскому государству.

Большинство появляющихся в сети фейков и дезинформации появляются, по данным чешским властей, из российские источников. Так, в ноябре 2016 года сайт Ura.ru сообщил, что в избирательной кампании будущего Президента Чехии Милоша Земана работали "90 российский профессиональных политконсультантов", а данные компьютерной обработки бюллетеней подверглись манипуляциям и накрутке. В этом случае было легко распознать, что это дезинформация, так как в Чехии все бюллетени до сих пор подсчитывают вручную.

CTHH - только часть масштабного проекта чешского правительства по обороне от кибератак. В Национальном центре кибербезопасности работают сегодня 42 офицера. Уже к концу 2017 года они должны переехать в новый офис в городе Брно, рассчитанный на 400 человек.

Особое беспокойство у Праги вызывают намеченные на 2017 год парламентские выборы. Власти Чехии полагают, что Москва попытается повлиять на общественное мнение в стране для поддержки пророссийских партий. Об этом сообщает Deutsche Welle.