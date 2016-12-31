Маккейн: Любая сделка с Путиным вредит принципам свободы и демократии

31.12.2016, 10:21

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на сделку с Президентом России Владимиром Путиным.

В эксклюзивном интервью Украинской службе "Радио Свобода" Маккейн, находящийся с визитом в Киеве, подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит существующим принципам свободы и демократии.

Другой член американской делегации - сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Конгресс США в будущем году будет добиваться расширения санкций против энергетического и банковского сектора России - за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.

Маккейн, Грэм и третий член делегации - сенатор-демократ Эми Клобушар подчеркнули, что поддержат в Конгрессе поставку Украинке боевого оружия для обороны.

Ранее Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооружённым силам, назначил на 5 января слушания по проблеме компьютерной безопасности. Маккейн вызвал для дачи показаний директора Национальной разведки Джеймса Клеппера и главу Кибернетического командования США адмирала Майка Роджерса.

29 декабря Вашингтон объявил о новых санкциях против России, которую обвиняет во вмешательстве в ход президентских выборов путём организации хакерских атак на Демократическую партию и другие американские институты. В том числе объявлены "персона нон-грата" 35 российских дипломатов

В четверг же ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад о причастности российских спецслужб к кибератакам во время президентских выборов.

Москва отвергает свою причастность к кибератакам в США. Об этом сообщает "Радио Свобода".