Назарбаев поручил МИД Казахстана готовить переговоры по Сирии в Астане

30.12.2016, 15:46

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с руководством МИД своей страны сегодня, 30 декабря, призвал подготовиться "к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане". Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

Одновременно состоялся разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым. Согласно официальному сообщению, речь также шла о планируемой в Астане встрече делегаций властей Сирии и вооруженной оппозиции.

В тот же день в Москве сообщили о телефонном разговоре Президента РФ Владимира Путина с Назарбаевым. По данным пресс-службы Кремля, обсуждались, в том числе вопросы, касающиеся переговоров по мирному урегулированию в Сирии.

Еще в середине декабря Владимир Путин заявлял, что по итогам переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность предложить конфликтующим сторонам в Сирии вести переговоры на новой площадке. Российский Президент сказал, что Москва поделится этой идеей с сирийскими властями, а Турция обсудит ее с представителями вооруженной оппозиции. Уже тогда Путин отметил, что такой площадкой могла бы стать Астана.

29 декабря Дамаск заявил о полном прекращении огня. О заключении договора о перемирии заявила и одна из наиболее крупных оппозиционных сирийских группировок. Об этом сообщает Deutsche Welle.