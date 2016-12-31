Глава МИД Австрии в качестве председателя ОБСЕ посетит Донбасс

31.12.2016, 12:16

Глава МИД Австрии, которая с 1 января по ротации станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), планирует незамедлительно посетить юго-восток Украины. Как сегодня, 31 декабря, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве, его руководитель Себастьян Курц 3 и 4 января побывает с визитом в Мариупольской агломерации (на юге Донецкой области), чтобы составить представление о происходящем в регионе.

"Блоковое мышление - вновь на подъеме. В непростые времена, подобно этим, ОБСЕ как раз и следует играть центральную роль", - отметил в этой связи Курц. Австрия в роли председателя организации ставит перед собой три ключевые цели: урегулирование существующих конфликтов, восстановление доверия между государствами и борьбу с радикализмом, который ставит под угрозу безопасность целого ряда стран.

Накануне австрийский министр высказался за постепенное снятие санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и "на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций".

Ранее ОБСЕ направила около 700 наблюдателей на восток Украины для контроля за установленным там в ночь на 24 декабря режимом прекращения огня. Он был введен на период праздников по рекомендации трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины, в которую входят представители ОБСЕ, Москвы и Киева. Об этом сообщает Deutsche Welle.