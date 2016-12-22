Российские хакеры могли отслеживать позиции украинской артиллерии

22.12.2016, 11:48

Российская хакерская группа Fancy Bear сломала разработанный в 2013 году мобильный приложение, которое украинские военные использовали для быстрого наведения артиллерии на поле боя. Об этом говорится в отчете американских специалистов по кибербезопасности CrowdStrike, опубликованном сегодня, 22 декабря.

Взлом мобильного приложения позволил российским войскам определять позиции украинских военных, пишут американские специалисты.



Украинская программа были инфицирована с помощью вируса X-Agent, который по словам представителя CrowdStrike Дмитрия Альперовича, использовался для атаки на серверы Демократической партии США, что сыграло важную роль в ходе президентской избирательной кампании в этом году. Альперович убежден, что это является дополнительным доказательством сотрудничества группировки Fancy Bear с российской разведкой.



Приложение для украинской артиллерии разработал артиллерист Ярослав Шерстюк. Она позволяла сократить время наведения гаубиц с нескольких минут до 15 секунд. Как отмечал сам Шерстюк, около 9000 военных имели эту программу, установленную на их мобильных устройствах. Речь идет об устройствах на платформе Android. Об этом сообщает Deutsche Welle.