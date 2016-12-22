В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который сделает невозможным бесплатное использование газораспределительных систем

22.12.2016, 11:51

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект (рег. N 5558) о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения использования газораспределительных систем). Он предполагает снятие законодательных ограничений на платное использование газораспределительных сетей (на сегодняшний день эти сети, находящиеся в собственности государства, используются облгазами безвозмездно, на основе договоров о хозяйственном ведении).

Законопроект был разработан рабочей группой под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Документ призван устранить коллизию, которая возникла из-за вступления в силу закона "О рынке природного газа", который запрещает использовать газораспределительные сети, владельцем которых является государство, на праве хозяйственного ведения, а закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" при этом запрещает платное использование газораспределительных систем.

"Мы наработали законопроект, который сделает невозможным бесплатное использование государственной собственности. На прошлом заседании Кабинета Министров мы приняли этот документ, и уже сейчас он зарегистрирован в парламенте. Очень надеюсь на поддержку этого законопроекта в зале заседаний", - отметил Владимир Кистион.

Кроме законопроекта, рабочая группа работает над разработкой проектов подзаконных нормативно-правовых актов правительства, которые обеспечат реализацию положений закона в случае его принятия. Также разрабатывается документ, призванный урегулировать ситуацию с бесплатным использованием газораспределительных сетей в ближайшее время, еще до принятия указанного выше законопроекта.

"Мы уже сейчас разрабатываем проекты подзаконных актов, которые должен принять Кабинет Министров. В частности, будет подготовлен документ для того, чтобы облгазы в кратчайшие сроки смогли начать переходить на новую схему платного использования газораспределительных сетей. Параллельно разрабатываем типовой договор, который облгазы должны заключить после того, как законопроект будет принят", - пояснил вице-премьер-министр.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.