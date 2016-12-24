Президент утвердил состав комитета по Нацпремии имени Шевченко

24.12.2016, 13:43

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Указ No575 / 2016 "О составе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко", - сказано в документе.

Членами комитета стали писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".