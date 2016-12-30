Президент подписал законы о поддержке самолетостроительной отрасли

30.12.2016, 12:22

Президент Украины Петр Порошенко подписал Законы, направленные на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли.

Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и Закона "О развитии самолетостроительной промышленности" по поддержке самолетостроительной отрасли "направлены на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов. Документ, в частности, предусматривает отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30000 кг и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.



Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и дополнения перечня таких товаров.



Кроме того, глава государства подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ" Переходные положения "Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли".



Законом предоставляются субъектам самолетостроения, подпадающих под действие норм статьи 2 Закона Украины "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшение финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.



Документ предусматривает, что временно, до 1 января 2015 года, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров (кроме подакцизных), которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, и поставки на таможенной территории Украины результатов научно-исследовательских и дослидницько-конструкторских работ, выполняемых для нужд самолетостроительной промышленности. Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, осуществляющих разработку и / или изготовления конечного составлением летательных аппаратов и двигателей к ним (кроме земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства).



Согласно Закону, высвобожденные средства (суммы налога, не уплачиваются в бюджет и остаются в распоряжении налогоплательщика) используются на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроения, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.

Инф. официального сайта Президента Украины.