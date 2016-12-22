22.12.2016, 15:54

Верховная Рада приняла Закон "Об амнистии в 2016 году" с учетом предложений Президента Украины.

Законодательным актом определены правовые основы освобождения по амнистии лиц от отбывания уголовного наказания, механизм взаимодействия уголовно-исполнительной службы с местными органами власти.

Законом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые наиболее незащищенные и уязвимые социально: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лиц, достигших пенсионного возраста, участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и тому подобное.

Закон с предложениями Президент Украины согласован с положениями Уголовного кодекса Украины и Закона Украины "О применении амнистии в Украине".

Соответствующий проект закона зарегистрирован под №4255.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.