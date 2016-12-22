Верховная Рада внесла изменения в закон о Госбюджете-2016 относительно господдержки угледобывающих предприятий

22.12.2016, 15:09

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" (относительно государственной поддержки угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по заработной плате работников государственных и угледобывающих предприятий по себестоимости готовой товарной угольной продукции)".

Законодательным актом увеличены расходы по общему фонду Государственного бюджета на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий на 450 млн. гривен.

Покрытие указанных дополнительных расходов предусмотрено за счет уменьшения резервного фонда на 270 млн. гривен, а также в сумме 180 млн. гривен за счет доходов местных бюджетов АР Крым и г. Севастополя, которые поступали в казначейство в 2016 году с последующим возвращением этих средств в местные бюджеты АР Крым и г. Севастополь с момента возвращения временно оккупированной территории Крыма под общую юрисдикцию Украины.



Соответствующий проект закона зарегистрирован под №4744.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.