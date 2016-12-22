Верховная Рада внесла изменения в закон "Об электроэнергетике"

22.12.2016, 15:03

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" (относительно коэффициентов "зеленого" тарифа для электроэнергии, произведенной с использованием альтернативных источников энергии)".

Законом путем внесения изменений в статью 171 Закона Украины "Об электроэнергетике" предлагается дифференцировать размеры коэффициентов "зеленого" тарифа для электроэнергии, произведенной из энергии солнечного излучения наземными объектами электроэнергетики, которые были введены в эксплуатацию до 30.06.2015 г. включительно, в зависимости от величины их установленной мощности - до 10 МВт включительно и свыше 10 МВт.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №5129.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.