Президент подписал изменения в Налоговый кодекс по улучшению инвестиционного климата в Украине

30.12.2016, 12:05

Президент Петр Порошенко во время встречи с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и министром финансов Украины Александром Данилюком подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".

"Я хочу поздравить вас с завершением важнейшего процесса, который был начат с масштабных консультаций с общественностью, огромной работы которой были привлечены и деловые круги и общественные активисты", - сказал Петр Порошенко.



По его словам, проект Закона был рассмотрен правительством на заседании Нацсовета реформ состоялась очень напряженная работа, наконец оформилась в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, направленные на улучшение инвестиционного климата.



"В связи с принятием этого Закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов в консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу" никаких коррупционных схем", - подчеркнул глава государства.



Петр Порошенко выразил уверенность, что быстрая имплементация этого Закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.



Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне. "Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами", - отметил он.



Глава государства также отметил, что Законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн. грн.



"Очень важный шаг - мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", - подчеркнул Президент и добавил, что наконец монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в абсолютно транспарентную, прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС. "Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя бюджета", - сказал он.



По его словам, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, мы создаем кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.



"В ближайшее время, когда этот закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате", - отметил Президент.



Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к работе над этим фундаментальным законом - правительство, парламент, Национальный совет реформ, экспертов и представителей украинских и международных бизнес ассоциаций, общественности.



В свою очередь, председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина поблагодарила Президента за его понимание и поддержку, которая позволила реализовать в Законе все позиции, над которыми работали более года. "Я думаю, что бизнес нас благодарить, когда ознакомится со всеми нормами. Действительно это новые отношения между государством и бизнесом. И, кстати, первый шаг на встречу бизнеса сделало государство. Я думаю, что бизнес нам ответит тем же - доверием к государству", - сказала она.



Председатель Комитета добавила, что этим Законом создаются механизмы для выхода бизнеса из тени.



Министр финансов Украины Александр Данилюк также отметил: "После Вашей подписи этот закон должен заработать и это будет глоток свежего воздуха, которого так ждал бизнес".

Инф. официального сайта Президента Украины.