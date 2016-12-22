Правительство предлагает внести изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы"

22.12.2016, 15:05

Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства социальной политики о внесении изменения в статью 54 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", одобрив на заседании правительства соответствующий законопроект.

Речь идет, в частности, о предоставлении возможности женам (мужьям) умерших лиц, из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1), получать пенсию в связи с потерей кормильца без необходимости установления причинной связи смерти с Чернобыльской катастрофой.

В Минсоцполитики разъяснили, что на сегодняшний день статьей 54 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" предусмотрено получение пенсии в связи с потерей кормильца при условии установления причинной связи смерти с Чернобыльской катастрофой.

Одновременно, отмечают в Министерстве, в соответствии с Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий пенсионное дело при жизни пострадавшего лица уже содержит справку медико-социальной экспертной комиссии о признании инвалидом вследствие Чернобыльской катастрофы.

Поэтому законопроектом предлагается путем внесения изменения в закон предоставить право женам (мужьям) умерших лиц, из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1), на получение пенсии в связи с потерей кормильца без дополнительного установления причинной связи смерти с Чернобыльской катастрофой, на основании имеющихся в его пенсионном деле материалов, поскольку умершему лицу при жизни была установлена инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы.

Инф. Министерства социальной политики Украины.