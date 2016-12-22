Reuters: Переданные Украине американские беспилотники оказались неэффективными

22.12.2016, 11:57

Американские беспилотники стоимостью в несколько миллионов долларов, которые должны были помочь Киеву в войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами, оказались неэффективными. Об этом сообщили представители Украины.

Семьдесят два аналоговых миниатюрных беспилотника Raven RQ-11B, переданные Украине этим летом, настолько разочаровали военных, что советник начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил, что если бы это зависело от него, он вернул бы эти аппараты.

"С самого начала решение использовать эти беспилотники в нашем конфликте было неправильным", - заявил Хазин Reuters.

Запускаемые с руки летательные аппараты Raven были одним из ключевых элементов военной помощи США Украине. Предполагалось, что украинские военные получать портативные, легкие разведывательные беспилотники, которые были бы достаточно малы для широкого использования на местах. Их разработчиком является компания AeroVironment.

Однако беспилотники не оправдали надежд в борьбе с сепаратистами, которые пользуются более передовыми военными технологиями, чем вооруженные группировки, с которыми Запад сталкивался в Афганистане, Ираке или Сирии.

В командовании ВВС Украины признали Reuters, что беспилотники Raven, полученные от США, имеют фундаментальный недостаток: Россия и сепаратисты могут перехватывать их сигнал и глушить передачу видео и данных.

"Эти комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы управления и данные не защищены от перехвата и глушения современными инструментами радиоэлектронной борьбы", - заявили они.

Представители США, выступившие на условиях анонимности, признали, что Россия располагает более современными средствами радиоэлектронной борьбы, чем считалось в начале конфликта, и что американским и украинским военным приходится адаптироваться к этому. Об этом сообщает "Голос Америки".