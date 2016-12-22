Глава Минобороны сравнил военные учения в Британии с методами нацистской Германии

22.12.2016, 13:52

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство НАТО объявило Россию главной угрозой и наращивает военный потенциал у российских границ.

"НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность. В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В последний раз такой метод обучения войск применяла нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны", - добавил российский министр.

По словам Шойгу, вооруженные силы России не втягиваются в гонку вооружений, а лишь планомерно выполняют программу перевооружения армии и флота.

Российское руководство уже не впервые обвиняет НАТО и США в развязывании новой холодной войны. О ее возможности на Западе также говорят многие эксперты и военачальники.

Все это происходит на фоне действий российского министерства обороны, которое укрепляет свои силы на западном направлении.

Так, в январе 2016 года стало известно, что в Западном военном округе Россия создаст три новые дивизии в дополнение к 1-й танковой армии, которую создают там же, а в феврале псковская дивизия ВДВ провела учения, на которых отрабатывался захват аэродромов условного противника.

Тогда же американский аналитический центр Atlantic Council представил доклад о том, что в своем нынешнем состоянии силы НАТО не в состоянии защитить восточные границы ЕС перед лицом все более агрессивно настроенной России. Об этом сообщает ВВС.