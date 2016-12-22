Мотузняк: За минувшие сутки 11 украинских военных получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов

22.12.2016, 13:57

На Луганском направлении основные боевые действия вчера велись в Станице Луганской. Противник вечер обстреливал наши позиции более 3 часов. Также противник нарушил режим тишины на Бахмутской трассе (Орехово), а также в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение при этом не применялось. По данным, которые обнародовал сегодня, 22 декабря, на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 4 вражеских обстрела.

На Донецком направлении по-прежнему главной горячей точкой остается Луганское. На этих позициях вчера боевые действия велись с перерывами около 12 часов. Враг массово применяет тяжелое вооружение: по нашим позициям выпущено около 300 мин и около 30 артснарядов.

Также очень неспокойно в Авдеевке. Состоялось 2 мощные перестрелки между силами АТО и оккупантами, которые в целом продолжались почти 5 часов. В следствие вражеского обстрела поврежден частный дом и уничтожены хозяйственные постройки. Люди не пострадали.

Также противник нарушил режим тишины в Новгородском, Крутой Балке и на позиции "Шахта Бутовка".

На Мариупольском направлении в Красногоровке и Павлополе состоялись минометные обстрелы со стороны НВФ, в Новогригорьевке - артиллерийский. Это произошло во время вечерних сумерек и после них. В общем, как и ранее, наиболее беспокойная обстановка на приморских рубежах (участок фронта Павлополь - Широкино). Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.