В пригороде иракского города Мосула при взрыве двух автомобилей погибли десятки человек

22.12.2016, 14:02

В пригороде иракского города Мосула при взрыве двух автомобилей, начиненных взрывчаткой, погибли десятки человек, сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария".





Взрыв произошёл в подконтрольном иракскому правительству селении Кокджали в нескольких километрах от Мосула.

На этой неделе при обстрелах в Мосуле погибли четыре сотрудника гуманитарной миссии. По данным агентства Reuters, это произошло во время раздачи гуманитарной помощи мирным жителям. Сообщается также о семи жертвах среди гражданского населения.

За два месяца операции по восстановлению правительственного контроля над Мосулом, захваченного экстремистской группировкой "Исламское государство", более 100 тысяч жителей города и его окрестностей покинули свои дома. Это порядка 17 тысяч семей.

Наступление на Мосул проводят иракские правительственные войска и курдские отряды при поддержке с авиации международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает "Радио Свобода".