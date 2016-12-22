Путин заявил, что сегодня Россия сильнее "любого потенциального агрессора"

22.12.2016, 14:04

Президент Владимир Путина заявил, что Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора.

"Нам еще много предстоит сделать, вместе с тем, уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора", - сказал Путин на коллегии Минобороны.

При этом глава государства подчеркнул, что "расслабляться нельзя", потому что даже один сбой в модернизации армии и флота может привести к изменению ситуации.

Путин отметил, что в последние годы много сделано для повышения обороноспособности страны, однако в этом направлении нужно еще много работать.

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии, заявил, что сил НАТО у российских границ за последние годы стало в три раза больше, а деятельность разведки альянса активизировалась. В связи с этим, по его словам, количество вылетов российских истребителей на 61%. Об этом сообщает телеканал "Дождь".