22.12.2016, 16:59

Правительство России подписало соглашение с Боснией и Герцеговиной о погашении задолженности СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославия. Соответствующий документ сегодня, 22 декабря, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста соглашения следует, что Россия в счет погашения долга бывшего СССР выплатит Боснии и Герцеговине $125,158 млн. Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения. По получении этих средств власти Боснии и Герцеговины откажутся от любых финансовых претензий к России в связи с расчетами по торговле между СССР и СФРЮ.

Деньги, полученные от России, будут разделены властями Боснии и Герцеговины между составляющими страну субъектами. При этом $72,59 млн. (58% общей суммы) получил Федерация Боснии и Герцеговины, $36,295 млн. (29%) - Республика Сербская, $3,755 млн. (3%) - самоуправляемый округ Брчко. Оставшиеся $12,5 млн. (10%) будут направлены на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Deutsche Welle.