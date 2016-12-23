ИС: В зоне АТО российско-оккупационные войска переводят в повышенную степень боевой готовности

23.12.2016, 11:08

По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в зоне АТО отмечается перевод оккупационных формирований в повышенные степени боевой готовности, в том числе во вторых эшелонах. Сразу на нескольких участках оккупанты активизировали ведение разведки боевых порядков ВСУ на первой линии и в тактических тылах, также на ряде участков наблюдается переброска к переднему краю тактических резервов противника.

В течение суток оккупанты дважды пытались атаковать позиции сил АТО на участке Лозовое - высота 223.2 (Светлодарская дуга). Противник неоднократно наносил массированные огневые удары ствольной артиллерией калибра 122-мм и 152-мм (5 огневых батарей, всего 20 орудий и САУ), а также несколькими миномётными батареями (до 10 ед. 120-мм миномётов и 18 единиц 82-мм миномётов, в том числе автоматических типа 2Б9 "Василёк"), в качестве предварительной артиллерийской подготовки своих активных атакующих действий. Следует отметить фактическое получение оккупантами в течение 21-22 декабря заметного огневого превосходства на этом участке. Боевики вели огонь, как по передовым позициям, так и по тактическому тылу сил АТО (вплоть до межозёрного дефиле в районе севернее Луганского и посёлка Мироновка), пытаясь воспрепятствовать наращиванию усилий украинским командованием на этом участке путём нанесения огневого поражения выдвигающимся тактическим резервам, нарушению связи и боевого управления, срыва материально- технического снабжения передовых подразделений украинских войск. Огонь вёлся по ПУ, подразделениям второго эшелона, коммуникациям.

Действуя по обоим берегам Грязевского ставка, вдоль речушки Карапулька и в направлении высоты 223.2, оккупанты силами двух усиленных мотострелковых взводов пытались дважды при поддержки бронетехники (6 ед. БМП-1\2, 2 единицы МТ-ЛБ и не менее 3-х танков, которые вели огонь с коротких остановок, маневрируя по переднему краю) атаковать позиции сил АТО юго-восточнее Лозового и севернее Калиновки. Массированным огнём обороняющихся украинских подразделений оба раза противник был остановлен и в последующем вынужден отходить на исходные рубежи атаки.

Свои атакующие действия противник сопровождал интенсивным артиллерийско-миномётным огнём, а также попытками маневрировать по фронту. В ходе проведения атаки противник наращивал свои усилия небольшими пехотными группами по 10-12 чел. каждая.

Оккупанты активно применяли 120-мм и 82-мм миномёты на приморском направлении - на участке восточнее Водяное - севернее Широкино (и по самому Широкино). Со стороны высоты 206.9 и Новоласпы боевики вели интенсивные обстрелы из 120-мм миномётов по передовым позициям сил АТО восточнее Старогнатовки и севернее Новогригоровки, а также задействовали 120-мм миномёты при обстреле позиций ВСУ по южной и восточной окраинам Красногоровки.

Противник активно использовал огневые группы 82-мм миномётов (4 группы) в сочетании с массированными обстрелами из станковых гранатомётов (типа АГС- 17 и СПГ-9) для коротких, но интенсивных обстрелов позиций ВСУ в районе Авдеевки и окрестностей, севернее Васильевки и восточнее Новгородского.

Боевики дважды пытались с позиций вдоль Бахмутской трассы на участке между Новотошковкой и Крымским, применяя СПГ-9\9М и ПТРК, уничтожить инженерные сооружения и лёгкую бронетехнику украинских войск на переднем крае.

Командование оккупантов продолжает наращивать усилия на Углегорском направлении путём усиления передовых подразделений своей "7-й омсбр". Во втором эшелоне (за трассой Е50) на участке Углегорск - Булавино идет развертывание подразделений резервной тактической группы российско-террористических войск (2 усиленные мотострелковые роты и одна танковая, всего до 300 чел., при 14 ББМ и 8 танков). В районе северо-западнее Дебальцево (между Коммунной и Крестом) фиксировалась 6-и орудийная батарея 122-мм гаубиц Д-30\30А на позициях, которая в течение суток периодически открывала огонь.

Оккупанты проводят перегруппировку севернее Кадиевки (быв.Стаханов). Между Ирмино и Первомайском фиксировалось в направлении на юг до 10-ти тентованных грузовиков с живой силой на борту, прицепом 2 ед. 120-мм миномётов и 1 ед. 82-мм автоматический 82-мм миномёт, 2 кд. МТ-ЛБ.

По общим подсчетам группы ИС, в течение 18-20 декабря с.г. (во время боевых действий в районе Светлодарской дуги) в областную клиническую больницу им. Калинина (г. Донецк) поступило 42 тела погибших боевиков и около 70 раненых.

В "1-м АК ДНР" командование в лице офицеров ВС РФ требует установить безоговорочный "сухой закон" в подразделениях "армейского корпуса" в первой линии. В распоряжении, разосланном командирам "частей и подразделений" "1- го АК ДНР", требуется применять самые жесткие меры к нарушителям запрета на употребление спиртного, вплоть до "предания суду военного трибунала". Также в распоряжении указывается на множественные случаи, когда боевики в состоянии алкогольного опьянения самовольно меняли боевые позиции или оставляли их, несанкционированно и беспричинно открывали огонь, "вскрывая места расположения огневых средств", теряли оружие и боеприпасы. Данный жесткий запрет вызывает недовольство в рядах боевиков, требующих, наоборот, выдачу спиртного перед боестолкновениями, а также для рейдовых групп, оперирующих в первой линии.

В "ЛНР" наблюдается серьезный резонанс после публикации в СМИ интервью с боевиком "ЛНР", "командиром разведвзвода" из Беларуси Сергеем Бондарем, который рассказал об обстрелах Луганска боевиками из миномётов. Командование "2-го АК ЛНР" категорически запретило без особого разрешения каким-либо образом контактировать с представителями СМИ (независимо от того, российские это СМИ, местные или иностранные). Руководство "МГБ ЛНР" предложило И.Плотницкому на выбор сфабриковать документальные подтверждения и собрать "свидетельские показания" о психическом заболевании у С.Бондаря, либо о его "работе на СБУ".

По указания руководства "МГБ ДНР" взяты "под особый контроль" сотрудники промышленных предприятий и учреждений временно оккупированной части Донецкой области, которые имеют счета в "Приватбанке" (например, зарплату через данный банк получают работники предприятий группы "СКМ"). Данное решение связано с национализацией указанного банка, что, по мнению руководства "МГБ ДНР", может привести к получению личных данных "граждан ДНР" украинскими спецслужбами для последующей "обработки" этих лиц.

Представители "ДНР" провели совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления ДНР" с участием представителя администрации президента РФ В.Суркова. Во время встречи В.Сурков отметил, что "представители власти ДНР" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие "ДНР". Согласно его обещанию, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц.

Одновременно в Амвросиевке и Снежном ("ДНР") зафиксировано появление групп граждан РФ, занимающимися организацией контрабандных поставок и нелегального вывоза местных жителей на территорию России. Деятельность данных групп отличается "демпингованием" цен на контрабандные перевозки, а также связями с пограничниками РФ. В среде местных контрабандистов распространяются слухи, что новоявленные "конкуренты" являются представителями ФСБ РФ.

При пересечении границы между Россией и "ДНР" делегацией, в которую входили сотрудники администрации президента РФ и представители "ДНР", сотрудниками "МГБ ДНР" было заявлено о запрете въезда на территорию "ДНР" представителю "ДТЭК" на временно оккупированных территориях Донбасса А. В. Смирнову, ранее выехавшего в Москву, и вошедшего в состав делегации. При попытке руководства российской делегации выяснить причину запрета, был получен ответ от главы "ДНР" А. Захарченко (встречал делегацию), что указанный вопрос надо решать через "старших товарищей" из РФ по линии "МГБ-ФСБ", и он не может повлиять на указанную ситуацию. По мнению окружения А. Смирнова, запрет на его въезд в "ДНР" связан с его инициативой об освобождении из-под стражи генерального директора ЧАО "Комсомольское рудоуправление" (входит в состав группы "Метинвест") Ю. Полякова, который был задержан в начале декабря с.г. сотрудниками "МГБ ДНР".



А. В. Смирнов - гражданин РФ, в основном проживает с семьей в Донецке и работает директором по добыче угля на предприятиях "ДТЭК". С начала АТО на Донбассе на территорию, подконтрольную Украине, не въезжал. Фактически выполняет функции представителя Р. Ахметова на территории "ЛНР/ДНР". Об этом сообщает "Информационное Сопротивление".