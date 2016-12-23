Правозащитники обвиняют турцкую армию в гибели 88 жителей Сирии

23.12.2016, 11:31

По меньшей мере, 88 мирных жителей погибли за последние два дня в районе города Эль-Баб на северо-западе Сирии в результате турецких авианалетов, сообщил базирующийся в Британии Центр мониторинга за правами человека в Сирии.

Турецкие войска и поддерживаемые Анкарой сирийские повстанцы пытаются выбить из города боевиков "Исламского государства"; авианалеты турецких ВВС в этом районе продолжаются уже много недель.

21 декабря в районе Эль-Баб погибли 16 турецких военных.

22 декабря ИГ распространило видео, на котором показано, как двух захваченных в плен турецких солдат сжигают заживо. Подлинность видео пока не была подтверждена, официальная реакция Турции также пока не последовала. Об этом сообщает ВВС.