СМИ: Подозреваемый в берлинском теракте убит полицией в Милане

23.12.2016, 12:14

Полиция Милана застрелила подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине тунисца Аниса Амри. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.

Сообщается, что сотрудники полиции остановили Амри для проверки документов, после чего тунисец открыл по ним огонь. В перестрелке был ранен один полицейский.

Власти ФРГ пока не прокомментировали эту информацию. Германское Министерство внутренних дел связалось с итальянскими коллегами для выяснения обстоятельств. Ожидается, что убийство предполагаемого террориста подтвердит премьер-министр Италии на пресс-конференции сегодня, 23 декабря.

19 декабря вечером грузовик, которым, как предполагается, управлял беженец из Туниса Анис Амри, въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 - получили ранения.

Нападавшего не удалось задержать на месте преступления, правоохранительные органы уже третий день ведут поиск тунисца. Подозреваемого объявили в международный розыск, за информацию о нём германская полиция предлагает 100 тысяч евро. Об этом сообщает "Радио Свобода".