Пассажирский самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками

23.12.2016, 13:12

Пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Об этом сообщает издание Times of Malta.

Самолет следовал по маршруту Себха - Триполи, на борту находятся 118 человек.

Лайнер приземлился на Мальте. По информации Reuters, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.

Об угоне самолет также написал в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Он отметил, что данная информация проверяется правоохранительными органами. Об этом сообщает телеканал "Дождь".