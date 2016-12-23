Пассажирский самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками

23.12.2016, 13:12
Пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Об этом сообщает издание Times of Malta.
Самолет следовал по маршруту Себха - Триполи, на борту находятся 118 человек.
Лайнер приземлился на Мальте. По информации Reuters, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.
Об угоне самолет также написал в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Он отметил, что данная информация проверяется правоохранительными органами. Об этом сообщает телеканал "Дождь".