Сводные данные штаба АТО на 23 декабря

23.12.2016, 13:21

На Луганском направлении за прошедшие сутки противник провел ряд краткосрочных вооруженных провокаций на участке фронта Желтое - Крымское и в Попаснянском районе. Единожды бандформирования применили миномет, обстреляв украинские позиции вблизи Крымского. Такую информацию обнародовал сегодня, 23 декабря, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Всего вчера на Луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов, в том числе 1 - с применением минометов.

На Донецком направлении сутки начались с обстрелов врагом Авдеевки. Около 4 утра боевики открыли огонь из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Там же враг нарушил тишину днем, перед заходом солнца и поздно вечером.

Горячее всего - на Светлодарской дуге, где силы оккупанта не оставляют попыток захвата наших позиций. Так, утром под прикрытием огня из артиллерии, минометов и бронетехники, враг атаковал силы АТО.

По подсчетам Генштаба, боевики выпустили во время боевого противостояния более 100 мин и снарядов, однако украинские защитники отбили штурм врага, несмотря на плотный огонь противника. Но и на этом дерзость врага не прекратилась. Сразу после неудачи штурма оккупант из пушек калибра 152 мм открыл огонь в сторону домов мирных жителей села Мироновка, что в 5 километрах к северу от района боевых действий на Светлодарской дуге. Позже в течение суток этот прифронтовой поселок был обстрелян противником еще дважды - из тех же крупнокалиберных орудий.

До конца суток бандформирования открывали огонь из тяжелого вооружения вблизи Луганского еще два раза, общей продолжительностью около трех часов.

Также по одной вражеской вооруженной провокации произошло в Новгородском и Верхнеторецком, что к западу от оккупированной Горловки.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 9 вражеских обстрелов, в том числе 6 раз при этом бандформирования применяли тяжелое вооружение.

На Мариупольском направлении в дальнейшем наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев нарушения противником режима тишины. Вчера таких состоялось пять. Тем не менее, 4 из них - с использованием минометов. Места вражеских обстрелов - наши позиции вблизи Красногоровки, Старогнатовки и Водяного.

После шести вечера бандформирования открывали огонь из стрелкового оружия в Гнутово.

Впервые за месяц в Широкино было абсолютно спокойно.

Уже сегодня утром, зайдя одновременно с трех направлений, вражеская ДРГ (8 человек) атаковала наш наблюдательный пост в районе Водяного. Нападение отбито. Противник с потерями отступил.

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, трое - получили ранения.

Украинская военная разведка получила сведения об особенностях межэтнических столкновений в российско-оккупационных войсках. Поскольку русские и местные жители оккупированной части Луганской области не имеют большого желания воевать на стороне боевиков, командование противника привлекает иностранцев с уголовным прошлым. Ссылаясь на незнание русского языка, такие "солдаты удачи" уклоняются как от боевых задач, так и от хозяйственных работ.

3 дня назад на передовой позиции так называемого "6-го полка" произошла стычка между боевиками. Русскоязычные боевики разоружили своих коллег из других стран, и объявили, что видеть их рядом с собой не хотят.

Также разведка сообщает, что 20-21 декабря тела погибших оккупантов из Дебальцевской больницы в енакиевский морг вывозили более десяти автомобилей. Таким образом, неудачная попытка наступления 18 декабря и последующие бои на Светлодарской дуге стоили противнику очень дорого.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.