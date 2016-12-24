В Харьковской области убили адвоката

24.12.2016, 12:35

На Харьковщине убили адвоката Татьяну Попову. Об этом сообщили в Национальном союзе адвокатов.

В сообщении отмечается, что женщину убили сразу после того, как она вышла из адвокатского офиса. "У Татьяны Поповой остался 14-летний сын и мать пенсионного возраста", - сообщили в союзе адвокатов.

При этом в полиции региона сообщили, что 22 декабря вечером в дежурную часть поступило сообщение от медиков Циркуновского больницы о том, что в их учреждение доставлена 35-летняя жительница поселка Русские Тишки. Женщину доставили в больницу с переломом шеи и подреберным ножевым ранением.

По факту происшествия следователями Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает УНИАН.