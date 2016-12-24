ГПУ передала в суд обвинительные акты по 17 бывшим гаишникам

24.12.2016, 12:39

Обвинительный акт в отношении 17 бывших инспекторов ГАИ, которым инкриминируется составления ложных рапортов об участниках "Автомайдана", передали в Шевченковский райсуд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Дело касается акции, состоявшейся 29 декабря 2013 года.

Среди обвиняемых также бывший заместитель командира полка ДПС ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве и заместитель начальника управления ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве, которым инкриминируется организация указанных уголовных правонарушений в интересах высшего руководства страны - с целью помешать проведению митингов.

Кроме того, по этим фактам сообщено о подозрении трем бывшим инспекторам ГАИ и бывшему начальнику управления ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве Анатолию Куринному, которые объявлены в розыск. Об этом сообщает "Украинская правда".