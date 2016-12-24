Вчера миссия ОБСЕ зафиксировала более 2,6 тысяч взрывов в зоне АТО

24.12.2016, 12:42

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 2 300 взрывов в Донецкой области и 330 - в Луганской 22 декабря.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, 23 декабря.

"СММ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая около 2 300 взрывов по сравнению с около 1 600 взрывами 21 декабря", - говорится в отчете.

В Луганской области миссия зафиксировала более 330 взрывов 22 декабря.

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

Один военный ранен в ходе отражения атаки боевиков на позиции сил антитеррористической операции (АТО) около Водяного Донецкой области в пятницу.

22 декабря боевики устроили две атаки на Светлодарской дуге, и трижды обстреляли населенные пункты. Об этом сообщают "Українські Новини".