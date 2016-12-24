СБ ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений

24.12.2016, 12:47

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, потребовав от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

За резолюцию проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался один представитель - США.

Документ содержит призыв "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Изначально голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции было назначено на 22 декабря, однако позже делегация Египта, которая внесла документ в СБ, отложила голосование.

Израиль гневно отреагировал на решение Совета Безопасности. Представитель Израиля в ООН назвал голосовение постыдным шагом и призвал США наложить вето на резолюцию, как это случалось ранее.

Другие официальные лица в Израиле ранее говорили, что за резолюцией могут стоять президент США Барак Обама и госсекретарь Джон Керри. Об этом сообщает BBC Русская служба.