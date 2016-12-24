В Тунисе арестован племянник нападавшего на ярмарку в Берлине

24.12.2016, 17:24

Службы безопасности Туниса арестовали племянника нападавшего на рождественскую ярмарку в Берлине и двух других подозреваемых, сообщили власти.

В министерстве внутренних дел Туниса сказали, что возраст задержанных - от 18 до 27, все они принадлежали к "террористической ячейке" и были арестованы в пятницу.

Уроженец Туниса 24-летний Анис Амри, который, как считают власти, был водителем грузовика, врезавшегося в толпу на рождественской ярмарке 19 декабря, был застрелен в итальянском Милане рано утром в пятницу.

В результате нападения в центре Берлина погибли 12 человек, 49 были ранены.

По словам представителей МВД Туниса, племянник Амри признался, что общался со своим дядей в мессенджере "Телеграм".

В сообщении ведомства также говорится, что племянник заявил о поддержке группировки "Исламское государство", запрещенной в ряде стран.

В пятницу ИГ опубликовало видео, на котором Амри присягает на верность лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади. Об этом сообщает BBC Украинская служба.