Лысенко: Боевики нарушают "новогоднее перемирие"

24.12.2016, 17:25

По состоянию на 11:00 боевики совершили четыре обстрела на луганском и мариупольском направлениях. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он также сказал, что за прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб, один получил ранения, четверо были контужены.

Ранее в субботу штаб АТО на своей странице в Facebook сообщил о провокации со стороны боевиков.

По данным штаба, ночью боевики открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе Желтого, что на луганском направлении.

Утром также из стрелкового оружия они стреляли по Марьинке, Широкино и Новотроицкому.

Начиная с полуночи субботы в зоне проведения анти-террористической операции начало действовать бессрочное "новогоднее перемирие", о введении которого 21 декабря договорилась Трехсторонняя контактная группа.

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе поддерживает тесное взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для осуществления контроля и верификации перемирия.

В "ДНР" обвиняют в обстрелах украинских военных. Об этом сообщает BBC Украинская служба.