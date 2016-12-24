МИД Германии поддержал резолюцию Совбеза ООН по Израилю

24.12.2016, 17:38

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую 23 декабря в отношении Израиля.

Он подчеркнул, что строительство еврейских поселений на палестинских территориях мешает урегулированию ближневосточного конфликта и противоречит основам концепции "двух государств для двух народов".

В резолюции Совбеза ООН содержится требование к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 членов Совбеза проголосовали в поддержку документа.

Резолюции Совета Безопасности являются юридически обязывающими для стран- членов ООН. Несмотря на это, правительство Израиля назвало голосование "позорным" и отказалось выполнять требования, содержащиеся в документе. Власти страны рассчитывают теперь на перемены с приходом в Белый дом нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Deutsche Welle.