Штаб: За прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов позиций сил АТО

25.12.2016, 09:16

За прошедшие сутки оккупанты откровенно продолжили нарушать Минские договоренности. Об этом сообщил сегодня, 25 декабря, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Дважды были осуществлены обстрелы, по одной мине калибра 120 миллиметров, в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер.

На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели 82 миллиметровые минометы.

На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов наших позиций.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.