С начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий получили более 187700 участников АТО

25.12.2016, 09:40

Защитники Украины продолжают получать награды за мужество и самоотверженность, проявленные во время АТО. За прошедшую неделю награды и ценные подарки оборонного ведомства получили почти 140 участников антитеррористической операции. 250 участников АТО приобрели статус участника боевых действий. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре сообщила спикер Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

Всего с начала АТО награды Министерства обороны Украины вручены более 35,5 тыс. военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины. Статус участника боевых действий приобрел 187741 участник АТО.

Продолжаются выплаты денежных вознаграждений военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в районе проведения антитеррористической операции.

На сегодняшний день украинские военнослужащие получили свыше 148 млн. 700 тыс. грн. денежного вознаграждения. В частности, почти 6 млн. 600 тыс.- за выполнение боевых задач в составе подразделений и почти 141 млн. - за непосредственное участие в боевых действиях.

Семьям погибших во время боевых действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины выплачен 1 миллиард 365,5 млн. грн. 745 млн. грн. помощи участники АТО получили в связи с ранением и инвалидностью.

Инф. Министерства обороны Украины.