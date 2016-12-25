Нетаньяху объявил о пересмотре отношений Израиля с ООН и отменил визит Гройсмана

25.12.2016, 09:48

Израиль пересмотрит свои отношения с ООН после принятия Советом Безопасности резолюции, касающейся строительства еврейских поселений на палестинских территориях. Об этом 24 декабря заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он поручил в течение месяца пересмотреть работу с ООН, в частности, финансирование организаций, которые действуют под эгидой ООН и присутствие их представителей в Израиле. Нетаньяху также объявил о приостановке финансирования на сумму около $7,8 млн. пяти организаций при ООН, которые, по его словам, наиболее враждебно настроены по отношению к Израилю.

На церемонии, посвященной празднованию Хануки, израильский премьер также резко раскритиковал резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее "пристрастной" и "позорной". "Пройдет время, и это решение будет аннулировано", - заявил Нетаньяху. Ранее он подверг критике позицию США по резолюции, которые, обладая правом вето в Совбезе, не заблокировали документ.

Биньямин Нетаньяху также отменил визит украинского премьера Владимира Гройсмана из-за того, что Украина в Совбезе ООН поддержала резолюцию по палестинским территориям. Об этом сообщают газета Haaretz и "9 канал" 24 декабря. Визит Гройсмана был запланирован на следующую неделю.

По информации Haaretz, Нетаньяху также анонсировал отзыв послов Израиля из Новой Зеландии и Сенегала и пообещал ввести санкции против этих стран из-за их голосования по резолюции.

Резолюцию с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", Совет Безопасности ООН принял 23 декабря. США при голосовании воздержались, все остальные 14 членов Совбеза высказались в поддержку документа. Об этом сообщает Deutsche Welle.