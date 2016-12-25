В Минобороны Украины заявили, что военных в АТО обеспечили транспортом для эвакуации раненых

25.12.2016, 10:16

Военных в зоне АТО обеспечили транспортом для эвакуации раненых. "На сегодня личный состав, который выполняет боевые задачи в АТО, исходя из наших возможностей, обеспечен транспортом для эвакуации", - сообщила Оксана Гаврилюк, cпикер Министерства обороны Украины, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Минобороны подписало контракт на закупку 60 автомобилей для эвакуации и закупку 40 автомобилей в следующем году. При наличии финансирования Минобороны увеличит количество эвакуационного транспорта.

Оксана Гаврилюк рассказала, что завтра в Ирпенском военном госпитале откроют отделение реабилитации пациентов с ампутированными конечностями Клиники реабилитации профессиональной патологии и нетрадиционных методов лечения Военно-медицинского клинического центра профессиональной патологии Вооруженных сил Украины. "Во время открытия будут представлены новейшие достижения и практические наработки по реабилитации раненых и травмированных военнослужащих, участвовавших в АТО. Также будут представлены кабинеты эрготерапии, психотерапии, лечебной физкультуры Клиники реабилитации, профессиональной патологии и нетрадиционных методов лечения", - отметила спикер Минобороны. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

