Путин написал письмо Трампу с призывом восстановить двусторонние отношения

25.12.2016, 10:47

Избранный Президентом США Дональд Трамп обнародовал письмо, в котором российский лидер Владимир Путин призывает его к нормализации двусторонних отношений.

Путин выражает надежду на расширение сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которое резко сократилось - особенно после российского вмешательства на Украине и обвинений в организации Кремлём компьютерных атаках на Демократическую партию США.

Президент России подчёркивает, что серьёзность глобальных и региональных вызовов, с которыми столкнулись обе страны, свидетельствует о важной роли их взаимоотношений для обеспечения стабильности и безопасности в современном мире.

В письме, датированным 15-м декабря, содержатся также поздравления с Рождеством и Новым Годом.

Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков подтвердил сообщения о поздравительном письме Путина Трампу, в котором выражена надежда "на налаживание двусторонних отношений". Об этом сообщает "Радио Свобода".