Польша требует от России текст переговоров из разбившегося самолета Качиньского

25.12.2016, 11:05

Министерство обороны Польши в субботу, 24 декабря, потребовало от Российской Федерации предоставить расшифровку переговоров из кабины правительственного лайнера, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Выдержки из этой расшифровки цитировал Президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

"Как явствует из вчерашнего выступления Президента России Владимира Путина, российские власти обладают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен польской стороне", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского министерства.

Представленная Путиным интерпретация трагедии является, согласно заявлению, "ложной" и "приводящей к систематическому очернению Польши российскими политиками".

Польская сторона считает, что процитированный Путиным фрагмент переговоров является "фальсификацией, сделанной российской стороной", а Россия предоставляет мировому сообществу "лживую версию трагедии", говорится на сайте министерства.

23 декабря Путин заявил, что "лично читал" расшифровку переговоров пилота и человека из охраны польского президента. По словам Путина, охранник, несмотря на протесты пилота, заставил его идти на посадку, побоявшись доложить начальству о плохих погодных условиях.

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. В результате погибли все находившиеся на борту 96 человек: официальные лица, Президент Лех Качиньский и его супруга, а также члены экипажа. Делегация направлялась на траурные мероприятия в память о Катынском расстреле сотрудниками НКВД СССР польских военнослужащих. Об этом сообщает Deutsche Welle.