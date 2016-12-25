В сирийский город Алеппо переброшен российский батальон военной полиции

25.12.2016, 11:23

Россия направила в сирийский город Алеппо батальон военной полиции. Российские контрактники будут помогать городским властям обеспечивать правопорядок в Алеппо, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу после встречи с Президентом Владимиром Путиным в Москве 23 декабря.

"В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

После многолетних боев дамасский режим при поддержке России и Ирана полностью изгнал из Алеппо формирования сирийской оппозиции и джихадистов. По словам Шойгу, многие мирные жители, бежавшие из Алеппо, хотят вернуться в родной город, однако международные гуманитарные организации не готовы помочь им в этом.

Между тем Путин поручил правительству России подписать соглашение с Сирией о расширении российской военно-морской базы в городе Тартус. Об этом сообщает Deutsche Welle.