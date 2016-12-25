В Дагестане при нападении на полицейских два человека погибли

25.12.2016, 13:23

В Дагестане в ночь на 25 декабря произошли два нападения на сотрудников полиции. При обстреле патрульных на трассе Махачкала-Каспийск погибли два сотрудника правоохранительных органов.

Второе нападение было совершено позже на въезде в город Кизилюрт - о пострадавших не сообщается. В обоих случаях преступникам удалось скрыться, ведутся их поиски.

На прошлой неделе нападение на полицейских произошло в Грозном. Погибли четверо служителей правопорядка. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о семерых убитых подозреваемых в совершении преступления.

Ответственность за нападение 17 декабря взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом сообщает "Радио Свобода".