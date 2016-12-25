Мотузяник: На Светлодарской дуге стало спокойнее, больше всего обстрелов - на участке Павлополь - Широкино

25.12.2016, 13:36

Несмотря на договоренности о прекращении огня, в зоне АТО состоялась серия нарушений режима тишины со стороны незаконных вооружённых формирований.

"Вражеские обстрелы произошли на всех направлениях, однако обстановка имеет определённую тенденцию к деэскалации. В частности, спокойнее стало в основных "горячих точках" - на Светлодарской дуге, в Авдеевской промзоне, в Широкино и так далее. Также противник значительно реже применял тяжёлое вооружение", - сообщил полковник Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один - получил ранения в Авдеевке. "Впервые за 6 дней у нас нет потерь на Светлодарской дуге", - отметил полковник Мотузяник.

На Мариупольском направлении за сутки боевики открывали огонь 23 раза, из них два - с применением тяжёлого вооружения. Большинство обстрелов состоялись на участке Павлополь - Широкино. "Кроме многочисленных провокаций с применением лёгкого вооружения, по нашим позициям было выпущено несколько миномётных мин. Преимущественно оккупанты нарушали режим тишины днём", - детализировал спикер Минобороны по вопросам АТО. Также боевики нарушали режим тишины в Марьинке и под Докучаевском.

На Донецком направлении произошло 15 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, в том числе 2 - из тяжёлого вооружения. "В Луганском, как и раньше, боевики регулярно открывают огонь. Один из обстрелов был миномётным и состоялся вечером; по нашим позициям было выпущено 12 мин. В Авдеевской промзоне 2 часа продолжалась перестрелка между силами АТО и противником. Оккупанты также применяли миномёт", - сообщил полковник Мотузяник. Кроме того, незаконные вооружённые формирования открывали огонь под Горловкой и на позиции "Шахта Бутовка".

На Луганском направлении состоялся 1 обстрел со стороны боевиков в Жёлтом. Он продолжался 25 минут.

Александр Мотузяник сообщил также, что вчера на базе 169-го учебного центра "Десна" состоялся 5-й тренинг для журналистов, которые собираются работать в зоне АТО. Их учили оказывать первую медицинскую помощь и правильно вести себя во время обстрелов. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

